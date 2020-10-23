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Науменков: в составе «Динамо» вышли на лёд хорошие, молодые ребята. Они старались

Науменков: в составе «Динамо» вышли на лёд хорошие, молодые ребята. Они старались
Хоккей / КХЛ 0

Защитник московского ЦСКА Михаил Науменков прокомментировал победу в матче с минским «Динамо» (5:1) и рассказал о 50-й передаче в КХЛ.

«Второй и третий периоды в зачёт пошли. Первый период начали не очень хорошо. Непонятные потери, недонастрой. Второй и третий провели как надо.

В составе «Динамо» вышли на лёд хорошие, молодые ребята. Они бегали, старались, чувствовалось их давление. Молодцы.

В моей игре ничего не изменилось. Шайбы идут как бонусы. Спасибо ребятам, отдают на бросок. Мне только попасть в створ остаётся. Если будут моменты, то буду стараться реализовывать. А задача передо мной другая стоит.

50 передач в КХЛ? Приятно», — приводит слова Науменкова пресс-служба московской команды.

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