Науменков: в составе «Динамо» вышли на лёд хорошие, молодые ребята. Они старались

Защитник московского ЦСКА Михаил Науменков прокомментировал победу в матче с минским «Динамо» (5:1) и рассказал о 50-й передаче в КХЛ.



«Второй и третий периоды в зачёт пошли. Первый период начали не очень хорошо. Непонятные потери, недонастрой. Второй и третий провели как надо.



В составе «Динамо» вышли на лёд хорошие, молодые ребята. Они бегали, старались, чувствовалось их давление. Молодцы.



В моей игре ничего не изменилось. Шайбы идут как бонусы. Спасибо ребятам, отдают на бросок. Мне только попасть в створ остаётся. Если будут моменты, то буду стараться реализовывать. А задача передо мной другая стоит.



50 передач в КХЛ? Приятно», — приводит слова Науменкова пресс-служба московской команды.

ЦСКА нанёс минскому «Динамо» четвёртое поражение кряду