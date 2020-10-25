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«Амур» — «Трактор»: Ник Бэйлен и Понтус Оберг не помогут челябинской команде

«Амур» — «Трактор»: Ник Бэйлен и Понтус Оберг не помогут челябинской команде
Хоккей / КХЛ 0

«Амур» и «Трактор» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт 25 октября в Хабаровске. Начало встречи — в 10:00 мск.

В составе гостей отсутствуют получивший травму в прошлом матче защитник Ник Бэйлен и шведский нападающий Понтус Оберг.

«Амур»:
Лангхамер (Аликин),
Йордан – Васильев, Полунин – Голубев– Бутузов,
Камалов – Турбин, Вл. Ушенин – Горшков – Вяч. Ушенин,
Корягин – Игнатович, Г. Зогорна – Рассказов – Пьянов,
Зимин, Файзуллин– Кузнецов – Гиздатуллин, Коротких.

«Трактор»:
Вилл (Федотов ),
Пилут – Манухов, Калинин– Бывальцев– Берглунд,
Исаев– Телегин, Кравцов – Седлак– Гика,
Карпухин – Огурцов, Шварев – Полыгалов – Основин,
Евенко, Авцин — Карлин — Косов, Лукин.

Защитник «Трактора» Ник Бэйлен получил повреждение в матче с «Амуром»
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