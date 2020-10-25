«Амур» — «Трактор»: Ник Бэйлен и Понтус Оберг не помогут челябинской команде

«Амур» и «Трактор» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт 25 октября в Хабаровске. Начало встречи — в 10:00 мск.

В составе гостей отсутствуют получивший травму в прошлом матче защитник Ник Бэйлен и шведский нападающий Понтус Оберг.

«Амур»:

Лангхамер (Аликин),

Йордан – Васильев, Полунин – Голубев– Бутузов,

Камалов – Турбин, Вл. Ушенин – Горшков – Вяч. Ушенин,

Корягин – Игнатович, Г. Зогорна – Рассказов – Пьянов,

Зимин, Файзуллин– Кузнецов – Гиздатуллин, Коротких.



«Трактор»:

Вилл (Федотов ),

Пилут – Манухов, Калинин– Бывальцев– Берглунд,

Исаев– Телегин, Кравцов – Седлак– Гика,

Карпухин – Огурцов, Шварев – Полыгалов – Основин,

Евенко, Авцин — Карлин — Косов, Лукин.