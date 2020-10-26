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Михеев — о жизни в «пузыре»: каждый день проходили тесты, но были созданы все условия

Михеев — о жизни в «пузыре»: каждый день проходили тесты, но были созданы все условия
Хоккей / НХЛ 0

Российский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев прокомментировал жизнь в «пузыре». На время плей-офф команды, участвовавшие в борьбе за Кубок Стэнли, находились в Эдмонтоне и соблюдали строгие правила.

«Насколько необычно было жить в «пузыре»? Это был уникальный опыт. Мы обязаны были каждый день проходить тесты, но для нас были созданы все условия. Можно было ездить на стадион, ходить в рестораны на этой территории. Но, когда начались матчи, я не чувствовал этого «пузыря». Ребятам, у которых есть семьи, маленькие дети, конечно, приходилось тяжелее, но я не ощущал ничего особенного. Обычный распорядок дней во время плей-офф — матчи, тренировки, сон», — сказал Михеев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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Новый контракт с «Торонто», неудачный плей-офф Кубка Стэнли, главная цель в карьере – в интервью с Ильёй Михеевым.
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