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Бывший тренер вратарей СКА: скоро хороших финских вратарей неоткуда будет взять

Бывший тренер вратарей СКА: скоро хороших финских вратарей неоткуда будет взять
Хоккей / КХЛ 0

Тренер вратарей Юсси Парккила, работавший в «Локомотиве», «Атланте» и питерском СКА, раскритиковал финскую систему подготовки голкиперов.

«Ситуация с вратарями в Финляндии сейчас очень тревожная. В 15 командах лиги играют восемь иностранных голкиперов, в то время как 10 лет назад их было всего два. Если в Финляндии не введут программу по систематической подготовке вратарей, то ожидать сильных голкиперов в ближайшее время не стоит. Откуда их взять? Просто неоткуда. Вратари номер один в нашей лиге — иностранцы. Это тревожный сигнал. Другие страны проделали большую работу и обогнали нас», — приводит слова Парккилы Yle.

В НХЛ финн три сезона отработал в «Колорадо Эвеланш», где его подопечным был Семён Варламов, а в КХЛ работал с такими звёздами, как Сергей Бобровский, Константин Барулин и Виталий Коваль.

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