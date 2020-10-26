Крикунов: «Динамо» хочет забивать в пустые ворота, но хоккей сильно поменялся

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (1:5).
«Почему команда не бросает в большинстве? Хм. И это ведь при том, что мы постоянное требуем, чтобы они бросали. Мы забили то единственный гол, когда бросили по воротам, и Пулккинен добил шайбу.
Они всё хотят разыграть так, чтобы забить в пустые ворота. Но хоккей так сильно поменялся даже в сравнении с прошлым годом. Надо играть на пятаке, чтобы забивать голы. Надо бороться, тогда будут голы», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 30 октября в гостях встретится с череповецкой «Северсталью», а «Динамо» 28 октября в Москве — с омским «Авангардом».
- 26 октября 2020
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