Мышкин: Бердин подавил форвардов «Авангарда» психологически, они не знали, куда бросать

Олимпийский чемпион, бывший тренер вратарей сборной России Владимир Мышкин оценил игру голкиперов в матче регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Авангардом» (5:2).
«Мы увидели очень хороший хоккей. Это была классическая игра вратарей, они стали центральными фигурами, определили ход и результат матча. Получил удовольствие от игры высокого уровня. Оба голкипера заслужили высокие оценки. Если по старой советской системе, то Бердин – отлично, Бобков – хорошо. Более того, в первые два периода оба были безупречны.
У Бобкова – характер. Он тяжело входил в сезон «Авангарда», не всегда выдерживал конкуренцию с не менее талантливым голкипером Эмилем Гариповым, но не сдался, находит игровое время. Вот она – волшебная сила конкуренции.
За Бердиным внимательно слежу с его первых матчей за СКА. Очень талантливый молодой голкипер, игровик, прибавляет в КХЛ с каждым днём. Больше всего у Бердина мне нравится его спортивная наглость, он не боится показывать свой кураж и тем самым давит на соперников. Вчера было видно, что в психологическом плане он подавил форвардов «Авангарда», в третьем периоде они потеряли уверенность, не знали, куда бросать. Это бесценное качество для голкипера. Думаю, что наряду с автором хет-трика Галимовым Бердин – главный герой матча", – цитирует Мышкина Russia-Hockey.
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