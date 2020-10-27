«Айлендерс» продлили контракт с нападающим Джошем Хо-Сангом

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Джошем Хо-Сангом. Соглашение с 24-летним канадцем рассчитано на один год и носит двусторонний характер. Годовая зарплата игрока в НХЛ составит $ 700 тыс., в АХЛ — $ 225 тыс.

В минувшем сезоне Хо-Санг выступал в Американской хоккейной лиге за «Бриджпорт Саунд Тайгерс» и «Сан-Антонио Рэмпейдж». Провёл 22 матча в регулярном чемпионате и набрал 13 (4+9) очков при показателе полезности «-7» и 2 минутах штрафа.

За карьеру в НХЛ форвард в 53 матчах забросил 7 шайб и отдал 17 результативных передач при показателе полезности «-4» и 20 минутах штрафа.

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