Лямся: Баранов не может постоянно держать высокий уровень. Надеюсь, сейчас сыграет ровно

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал итоги матча с «Амуром» (4:1).
«Прошлая встреча получилась не очень, все были расстроены. В первом периоде играли плохо, стали лучше играть во втором, забили хорошие голы и довели дело до победы. Важно, что забросили четыре шайбы. Начало было не таким удачным, потому что мы играли осторожно, строго в обороне.
Баранов доказал, что достоин играть в основном составе? Надеемся, он сможет закрепиться в составе. Думаю, у него очень хорошее катание и бросок. Но Илья не может постоянно держать высокий уровень. Ему не хватает стабильности. Надеемся, сейчас Илья сыграет ровно, без спадов.
Доволен ли качеством игры сегодня на протяжении всего матча? Позволили сопернику в большинстве забить. А так, доволен, как мы сыграли весь матч», — приводит слова специалиста «ГорОбзор.Ру».
- 28 октября 2020
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