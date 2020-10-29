«Динамо» бросало игроков «Авангарда» за борт, чирлидерши зажигали на трибуне. Лучшие фото

28 октября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышева» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Динамо» одержало победу над «Авангардом». Матч завершился со счётом 3:2 ОТ в пользу команды Владимира Крикунова. Победный гол в овертайме забросил Даниил Тарасов.



У 70-летнего наставника бело-голубых эта победа стала 200-й в клубе. Крикунов стал третьим главным тренером в истории динамовцев, кому покорилась эта отметка. Клубный рекорд принадлежит Аркадию Чернышеву (536), второе место занимает Владимир Юрзинов (204).

Под руководством Крикунова московское «Динамо» в минувшем сезоне завоевало бронзовые медали чемпионата России.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Авангард» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.