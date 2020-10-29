Ландер: «Локомотив» делает в большинстве лишние вещи, поэтому и редко забивает

Нападающий «Локомотива» Антон Ландер прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (0:1 ОТ).

Статистика Антона Ландера в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2020/2021.

«Мы хорошо играли, отмечу Илью Коновалова. Плохая игра в большинстве не позволила нам победить. Иногда нужно просто бросать и идти на ворота, а мы вместо этого усложняем, делаем в большинстве лишние вещи. Поэтому и редко забиваем в неравных составах», — цитирует Ландера пресс-служба КХЛ.

В основное время шайб заброшено не было. Победный гол в овертайме забил Брукс Мэйсек с передачи Алексея Макеева. Голкипер екатеринбуржцев Якуб Коварж оформил шат-аут. До этой встречи «Локомотив» имел серию из девяти побед.