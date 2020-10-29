«Торпедо» подтвердило переход самого молодого участника драфта НХЛ 2018 года

Центральный нападающий Семён Дер-Аргучинцев будет защищать цвета команд системы «Торпедо», сообщается на официальном сайте нижегородского клуба.
Дер-Аргучинцев является воспитанником «Крыльев Советов». Прошедший сезон 20-летний нападающий провёл в клубе OHL «Питербург Питс». Он принял участие в 55 встречах регулярного чемпионата, забросив 12 шайб и сделав 63 результативные передачи при показателе полезности «+11» и 23 минутах штрафного времени.
Напомним, россиянин стал самым молодым участником драфта НХЛ—2018 (17 лет 9 месяцев 8 дней). «Торонто» выбрал форварда в третьем раунде под общим 76-м номером. В 2018 году Дер-Аргучинцев подписал с канадским клубом трёхлетний контракт новичка. За «Торпедо» российский форвард будет играть на правах аренды.
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