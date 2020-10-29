Боумэн: Тэйвз и Кейн расскажут молодёжи «Чикаго», как справляться со взлётами и падениями

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Стэн Боумэн прокомментировал решение клуба начать перестройку состава.

«Главное заключается в том, как быстро эти молодые ребята смогут воспользоваться тем шансом, который мы им обязательно дадим, как быстро они будут прогрессировать, чтобы помочь команде побеждать на регулярной основе. Некоторым потребуется больше времени. Если этот процесс пойдёт достаточно быстро, тогда и команда раньше начнёт подниматься в турнирной таблице.

В прошлом году наши молодые ребята временами демонстрировали очень хороший хоккей. Теперь надо понять, способны ли они играть на таком уровне постоянно. Именно стабильность отличает талантливого игрока. Он способен играть на своём уровне, когда соперник пристально следит за ним в течение всей игры.

Джонатан Тэйвз и Патрик Кейн не только хорошо стартовали и привлекли внимание. Они постоянно прибавляли в ходе сезона, решали исход матчей. Этому у них должна учиться наша молодёжь. Им надо понять, как они это делают, как блистать не время от времени, а постоянно, когда соперник уделяет им всё внимание, делая всё, чтобы не дать им сыграть. Они сами не так давно прошли этот путь. Они были молодыми, подающими большие надежды хоккеистами, за которыми внимательно следили соперники. Им было совсем не просто. Лучшие игроки других команд действовали против них. Они могут рассказать нашей молодёжи, как справляться со взлётами и падениями. А они обязательно пройдут через этот этап», — приводит слова Боумэна пресс-служба лиги.