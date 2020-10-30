Носов займёт место в воротах «Магнитки» на матч с «Салаватом»
«Металлург» объявил состав на гостевую встречу с «Салаватом Юлаевым», сообщается на официальной странице магнитогорского клуба в «Твиттере».
Встречу пропустят защитники Владислав Сёмин, Вадим Антипин и Богдан Крохалёв, а также нападающие Юрий Платонов и Эдгар Варагян. На их места вызваны защитник Артём Минулин, Егор Мартынов и форварды Егор Коробкин, Игорь Швырёв и Данила Юров.
Пятёрки выглядят следующим образом:
- Яковлев — Минулин, Мозякин — Прохоркин — Плотников;
- Николаев — Земчёнок, Песонен — Ламмикко — Чибисов;
- Хлыстов — Меньшиков, Кошелев — Нестрашил — Бек;
- Мартынов — Юров, Коробкин — Неколенко — Швырёв.
Место в воротах займёт Глеб Носов. Его сменщиком станет Артём Загидулин, который был заменён в предыдущем матче.
«Металлург» всухую проиграл «Сибири» в дебютном матче Меньшикова, Загидулин был заменён
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