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Носов займёт место в воротах «Магнитки» на матч с «Салаватом»

Носов займёт место в воротах «Магнитки» на матч с «Салаватом»
Хоккей / КХЛ 0

«Металлург» объявил состав на гостевую встречу с «Салаватом Юлаевым», сообщается на официальной странице магнитогорского клуба в «Твиттере».

Встречу пропустят защитники Владислав Сёмин, Вадим Антипин и Богдан Крохалёв, а также нападающие Юрий Платонов и Эдгар Варагян. На их места вызваны защитник Артём Минулин, Егор Мартынов и форварды Егор Коробкин, Игорь Швырёв и Данила Юров.

Пятёрки выглядят следующим образом:

  • Яковлев — Минулин, Мозякин — Прохоркин — Плотников;
  • Николаев — Земчёнок, Песонен — Ламмикко — Чибисов;
  • Хлыстов — Меньшиков, Кошелев — Нестрашил — Бек;
  • Мартынов — Юров, Коробкин — Неколенко — Швырёв.

Место в воротах займёт Глеб Носов. Его сменщиком станет Артём Загидулин, который был заменён в предыдущем матче.

«Металлург» всухую проиграл «Сибири» в дебютном матче Меньшикова, Загидулин был заменён
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