Александр Радулов спародировал героя «Марио» в поздравлении фанатов с Хеллоуином

«Даллас Старз» оригинально поздравил болельщиков с Хеллоуином. Команда выложила на официальной странице в «Инстаграме» фотографию, где изображён в том числе и российский нападающий «Старз» Александр Радулов.



Форвард изображён вместе с одноклубниками Тайлером Сегином и Джейми Бенном. Хоккеисты пародируют героев известной серии видеоигр компании Nintendo «Марио». Так, Сегин одет в костюм главного героя серии — Марио. Бенн изображает брата Марио — Луиджи. Радулов же надел голову Йоши — дружелюбного динозаврика, помогающего главным героям.



Кроме того, хоккеисты сидят на игрушечных автомобилях.

Напомним, в минувшем сезоне «Даллас» вышел в финал Кубка Стэнли. Шестой матч финальной серии между «Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», который прошёл в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс», завершился победой номинальных гостей со счётом 2:0. Таким образом, счёт в серии стал 4-2 и «Тампа» стала обладателем Кубка Стэнли — 2020. Команда во второй раз в истории выиграла престижный трофей.