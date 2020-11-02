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Третьяк — о составе на Кубок Карьяла: каждый из молодых ребят будет биться за страну

Третьяк — о составе на Кубок Карьяла: каждый из молодых ребят будет биться за страну
Хоккей / Евротур 0

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился ожиданиями от первого этапа Евротура — Кубка Карьяла.

«Мы живём в трудное время, бушует эпидемия. Мы делаем всё, чтобы наши хоккеисты показывали своё мастерство и имели возможность соревноваться. Хочу сказать слова благодарности федерациям хоккея Финляндии, Чехии, Швеции. У нас на Кубок Карьяла едет молодая национальная команда. Большая честь для этих ребят надеть майку сборной России. Каждый будет биться за свою страну. Успех приходит, когда есть дисциплина. Нужно думать и работать на благо команды», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, что Кубок Карьяла пройдёт с 5 по 8 ноября в Хельсинки. Ранее был оглашён состав сборной России. Федерация хоккея России отправила молодёжную команду на первый этап Евротура. Это решение вызвало противоречивые эмоции не только в России, но и за границей.

В 15:00 начнётся пресс-конференция сборной России по хоккею перед Кубком Карьяла
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