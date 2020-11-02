В 15:00 начнётся пресс-конференция сборной России по хоккею перед Кубком Карьяла

Сегодня, 2 ноября, состоится пресс-конференция, посвящённая участию национальной сборной России в первом этапе Евротура сезона-2020/2021 — Кубок Карьяла, сообщается на официальном сайте ФХР. Начало запланировано на 15:00 мск.



В мероприятии примут участие президент ФХР Владислав Третьяк, глава штаба национальной сборной, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной Игорь Ларионов и хоккеисты команды.



Прямая трансляция пресс-конференции пройдёт в онлайн-формате на сайте FHR.RU.



Напомним, что Кубок Карьяла пройдёт с 5 по 8 ноября в Хельсинки. Ранее был оглашён состав сборной России. Федерация хоккея России отправила молодёжную команду на первый этап Евротура. Это решение вызвало противоречивые эмоции не только в России, но и за границей.

Назаров — о Евротуре: игроков сборной России знает весь мир, а у финнов сплошные ноунеймы