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В 15:00 начнётся пресс-конференция сборной России по хоккею перед Кубком Карьяла

В 15:00 начнётся пресс-конференция сборной России по хоккею перед Кубком Карьяла
Хоккей / Евротур 0

Сегодня, 2 ноября, состоится пресс-конференция, посвящённая участию национальной сборной России в первом этапе Евротура сезона-2020/2021 — Кубок Карьяла, сообщается на официальном сайте ФХР. Начало запланировано на 15:00 мск.

В мероприятии примут участие президент ФХР Владислав Третьяк, глава штаба национальной сборной, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной Игорь Ларионов и хоккеисты команды.

Прямая трансляция пресс-конференции пройдёт в онлайн-формате на сайте FHR.RU.

Напомним, что Кубок Карьяла пройдёт с 5 по 8 ноября в Хельсинки. Ранее был оглашён состав сборной России. Федерация хоккея России отправила молодёжную команду на первый этап Евротура. Это решение вызвало противоречивые эмоции не только в России, но и за границей.

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