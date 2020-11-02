Рейтинг тренеров КХЛ: Лямся в четвёрке лучших, Хартли никогда не был так низко

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2020/2021 на текущий момент. При его составлении учитывался кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в прошлом выпуске рейтинга.

1 (1). Андрей Скабелка («Локомотив»)

2 (2). Игорь Никитин (ЦСКА)

3 (6). Билл Питерс («Автомобилист»)

4 (7). Томи Лямся («Салават Юлаев»)

5 (3). Анвар Гатиятулин («Трактор»)

6 (9). Дмитрий Квартальнов («Ак Барс»)

7 (4). Илья Воробьёв («Металлург»)

8 (13). Андрей Разин («Северсталь»)

9 (10). Валерий Брагин (СКА)

10 (5). Боб Хартли («Авангард»)

11 (8). Лаури Марьямяки («Йокерит»)

12 (11). Владимир Крикунов («Динамо» М)

13 (12). Олег Знарок («Спартак»)

14 (18). Михаил Кравец («Витязь»)

15 (14). Сергей Светлов («Амур»)

16 (17). Дэвид Немировски («Торпедо»)

17 (21). Николай Заварухин («Сибирь»)

18 (15). Крэйг Вудкрофт («Динамо» Мн)

19 (19). Алексей Ковалёв («Куньлунь»)

20 (16). Юрий Михайлис («Барыс»)

21 (22). Евгений Ставровский (ХК «Сочи»)

22 (20). Петерис Скудра («Динамо» Р)

23 (23). Вячеслав Буцаев («Нефтехимик»).