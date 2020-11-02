IIHF не даёт разрешения защитнику «Спартака» Никишину играть за сборную России

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной Роман Ротенберг прокомментировал запрет от IIHF на выступление защитника московского «Спартака» Александра Никишина.



«Вопрос по Никишину находится в компетенции IIHF. В настоящий момент Никишину не дают доступа играть за сборную России», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Напомним, что Кубок Карьяла пройдёт с 5 по 8 ноября в Хельсинки. Ранее был оглашён состав сборной России. Федерация хоккея России отправила молодёжную команду на первый этап Евротура. Это решение вызвало противоречивые эмоции не только в России, но и за границей.

Назаров — о Евротуре: игроков сборной России знает весь мир, а у финнов сплошные ноунеймы