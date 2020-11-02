IIHF не даёт разрешения защитнику «Спартака» Никишину играть за сборную России
Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной Роман Ротенберг прокомментировал запрет от IIHF на выступление защитника московского «Спартака» Александра Никишина.
«Вопрос по Никишину находится в компетенции IIHF. В настоящий момент Никишину не дают доступа играть за сборную России», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, что Кубок Карьяла пройдёт с 5 по 8 ноября в Хельсинки. Ранее был оглашён состав сборной России. Федерация хоккея России отправила молодёжную команду на первый этап Евротура. Это решение вызвало противоречивые эмоции не только в России, но и за границей.
Назаров — о Евротуре: игроков сборной России знает весь мир, а у финнов сплошные ноунеймы
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