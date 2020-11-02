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Ларионов — об опасности травм на Евротуре: хоккей — контактная игра, а не шахматы

Ларионов — об опасности травм на Евротуре: хоккей — контактная игра, а не шахматы
Хоккей / Евротур 0

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов поделился ожиданиями от Кубка Карьяла.

«В нашей лиге играет много иностранцев. Хоккей – контактная игра, а не шахматы. Мы не можем предсказать, как всё будет. Никого оберегать нельзя, потому что это национальная команда. Все ребята готовы принять вызов. Можно смотреть по сторонам, но мы едем не за этим, а чтобы показать хоккей, который пропагандируем с импровизацией нашего русского характера. Смотрю с оптимизмом», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, что Кубок Карьяла пройдёт с 5 по 8 ноября в Хельсинки. Ранее был оглашён состав сборной России. Федерация хоккея России отправила молодёжную команду на первый этап Евротура. Это решение вызвало противоречивые эмоции не только в России, но и за границей.

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