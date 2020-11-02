Р. Ротенберг: правила позволяют заявить Мичкова на МЧМ, но форсировать ситуацию не станем
Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной Роман Ротенберг оценил перспективы нападающего Матвея Мичкова сыграть на молодёжном чемпионате мира.
«С точки зрения регламента мы провели консультации с международной федерацией хоккея. Правила нам позволяют заявить Матвея на этот молодёжный чемпионат мира. Но дальше — это уже на усмотрение тренерского штаба. У нас есть такая возможность, и очень хорошо, что мы имеем разные варианты.
Будем наблюдать за тем, как развивается Матвей, но форсировать ситуацию мы тоже не станем. В любом случае это ещё будет зависеть от решения родителей Мичкова. По закону мы должны получить разрешение родителей, может ли их сын участвовать в чемпионате мира», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».
Ларионов: есть мысли привлечь Мичкова в расширенный список молодёжной сборной в декабре
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