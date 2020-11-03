Панин: поддерживаю Путина. Сейчас реально стало лучше, чем в 90-е

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал об отношении к президенту России Владимиру Путину.

«Я реально поддерживаю Путина. Даже могу объяснить почему. С каждым годом меняется рейтинг Путина. Я смотрю многих блогеров и политиков. Но я не политик. Если оглянуться на 90-е годы, когда был маленьким, то сейчас реально стало лучше. Не то чтобы я пропутинский. Мы все стремимся лучше жить. Я не разбираюсь в государственных программах. Но поскольку был президентом Путин, то я его поддерживал, чтобы в нашей стране было как минимум не хуже, чем в других.

Есть ли ему альтернатива? Нет, мне кажется, нет даже ближайших. С одной стороны, я понимаю, что у Алексея Навального достаточно крутые разоблачающие ролики с конкретными датами, цифрами. Но в его последнем интервью у Дудя сквозит какое-то помешательство на Путине. Какая-то прямо ненависть: Путин, Путин.

Вот вы спрашиваете про альтернативу Путину, а я не знаю, кто может занять его место. Обнуление, чтобы вообще никогда их не было? Хочется, чтобы реально кто-то появился. Они есть, но мы их не замечаем. Одного только знаем, который громко вещает и иногда совершенно правильные вещи говорит», — цитирует Панина «Горобзор».