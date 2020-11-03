Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Барыс» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Коллитон: надеюсь, что Шоу сможет вернуться, но не хочется припирать его к стенке

Коллитон: надеюсь, что Шоу сможет вернуться, но не хочется припирать его к стенке
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Джереми Коллитон поделился мнением о форварде команды Эндрю Шоу. Хоккеист не играет с 1 декабря 2019 года из-за сотрясения мозга.

«Я говорил с ним между «пузырем» и драфтом. Он настроен позитивно. В то же время у меня был собственный опыт восстановления после сотрясения. Не хочется припирать его к стенке. Посмотрим.

Мы все надеемся, что он сможет вернуться и играть. Это очень важный для нас игрок. Нам нравятся нюансы, которые он привносит в игру. В нем огромное количество энергии и жизни. Также мы все за него болеем и желаем ему всего наилучшего», – цитирует Коллитона пресс-служба НХЛ.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Шоу принял участие в 26 матчах и набрал 10 (3+7) очков.

Коллитон — о недовольстве лидеров «Чикаго»: они должны думать, как помочь команде
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020