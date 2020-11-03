Коллитон: надеюсь, что Шоу сможет вернуться, но не хочется припирать его к стенке
Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Джереми Коллитон поделился мнением о форварде команды Эндрю Шоу. Хоккеист не играет с 1 декабря 2019 года из-за сотрясения мозга.
«Я говорил с ним между «пузырем» и драфтом. Он настроен позитивно. В то же время у меня был собственный опыт восстановления после сотрясения. Не хочется припирать его к стенке. Посмотрим.
Мы все надеемся, что он сможет вернуться и играть. Это очень важный для нас игрок. Нам нравятся нюансы, которые он привносит в игру. В нем огромное количество энергии и жизни. Также мы все за него болеем и желаем ему всего наилучшего», – цитирует Коллитона пресс-служба НХЛ.
В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Шоу принял участие в 26 матчах и набрал 10 (3+7) очков.
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