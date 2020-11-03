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Ялонен: уверен, скоро в НХЛ появится тренер из Финляндии

Ялонен: уверен, скоро в НХЛ появится тренер из Финляндии
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен оценил шанс появления финского тренера в Национальной хоккейной лиге.

«У меня есть кое-какие связи в НХЛ, но это не приоритетный вопрос. Говорил, что хотел бы увидеть НХЛ изнутри, были разговоры насчёт поста помощника тренера. НХЛ — конвервативная лига в плане назначения тренеров, там отдают предпочтение людям из Северной Америки. Если европейский тренер захочет попасть в НХЛ, нужно, чтобы руководство какого-то клуба захотело пойти на подобный шаг. Но, уверен, в ближайшие пять лет в НХЛ появится тренер из Финляндии.

Насчёт себя не слишком уверен, но есть другие кандидаты. В моем случае уже сказывается возраст. К счастью, за карьеру я поработал во многих интересных местах», — приводит слова Ялонена Yle.

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