Сын Бретта Халла: мой отец и дед забили более 1300 голов, а я имел глупость стать вратарём

Бывший хоккеист Джуд Халл ответил на вопрос, почему он так и не смог пробиться в Национальную хоккейную лигу.

«Мой отец и дед забили более 1300 голов, а я имел глупость стать вратарём», — написал сын Бретта Халла в «Твиттере».

Отец Джудда Бретт выступал в НХЛ с 1986 года. По количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ Бретт (741) занимает четвёртое место в лиге вслед за Уэйном Гретцки (894), Горди Хоу (801) и Яромиром Ягром (766). В свою очередь отец Бретта Бобби забросил за карьеру в НХЛ 610 шайб.

26-летний Джуд Халл не смог пробиться выше низших дивизионов студенческой лиги США. После сезона-2017/2018, где Джуд защищал ворота команды колледжа святого Олафа, Джуд завершил игровую карьеру.