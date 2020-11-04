Стали известны сочетания звеньев сборной России перед матчем с Финляндией на Евротуре

Национальная сборная России провела первую тренировку на льду «Хартвалл-Арены» в Хельсинки, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России. Уже завтра, 5 ноября, сборная стартует на Кубке Карьяла матчем с хозяевами турнира – сборной Финляндии.



Отмечается, что на тренировку команда вышла в следующих сочетаниях:



Вратари: Аскаров, Ахтямов, Жеренко;

Белые: Афанасьев – Хуснутдинов – Подколзин, Чайка – Седов;

Синие: Грошев – Сафонов – Чинахов, Мухамадуллин – Чистяков;

Красные: Грицюк – Башкиров – Амиров, Кирсанов – Шеховцов;

Зеленые: Спиридонов – Бардаков – Алалыкин, Кузьмин – Бычков;

Оранжевые: Берёзкин – Злодеев – Мингачёв, Костенко.



Напомним, что первый этап Евротура, Кубок Карьяла, пройдёт в Хельсинки с 5 по 7 ноября.