Стали известны сочетания звеньев сборной России перед матчем с Финляндией на Евротуре
Национальная сборная России провела первую тренировку на льду «Хартвалл-Арены» в Хельсинки, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России. Уже завтра, 5 ноября, сборная стартует на Кубке Карьяла матчем с хозяевами турнира – сборной Финляндии.
Отмечается, что на тренировку команда вышла в следующих сочетаниях:
Вратари: Аскаров, Ахтямов, Жеренко;
Белые: Афанасьев – Хуснутдинов – Подколзин, Чайка – Седов;
Синие: Грошев – Сафонов – Чинахов, Мухамадуллин – Чистяков;
Красные: Грицюк – Башкиров – Амиров, Кирсанов – Шеховцов;
Зеленые: Спиридонов – Бардаков – Алалыкин, Кузьмин – Бычков;
Оранжевые: Берёзкин – Злодеев – Мингачёв, Костенко.
Напомним, что первый этап Евротура, Кубок Карьяла, пройдёт в Хельсинки с 5 по 7 ноября.
В составе сборной России на первый этап Евротура произошли две замены
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