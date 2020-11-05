Карандин: насколько я слышал, перезапуск «Адмирала» тоже будет курировать Фетисов

Почётный вице-президент ФХР Юрий Карандин высказался о возможном возрождении «Адмирала» в сезоне КХЛ-2021/2022.

«У меня нет никакого беспокойства. В 2013-м Фетисов, тогда в роли сенатора, сформировал «Адмирал» за несколько месяцев и с нуля. Что не помешало «морякам» с листа выйти в плей-офф и практически в равной борьбе уступить будущему обладателю Кубка Гагарина «Магнитке». Кстати, именно тот, дебютный, сезон считаю пока лучшим в истории «Адмирала», во Владивостоке тогда на хоккее побывал даже президент страны. Насколько я слышал, перезапуск «Адмирала» тоже будет курировать Фетисов. Вячеслава на Дальнем Востоке и в Сибири любят и уважают, нет сомнений, что у него всё получится, опыт уже есть. Есть и вся инфраструктура, в частности, современная «Фетисов Арена».

Не сомневаюсь, что и теперь лига поможет. В КХЛ прекрасно видят нынешний дисбаланс, когда в одном регионе густо, а в другом – пусто. Поймите, сегодня в Сибири и на Дальнем Востоке хоккей – это ещё и большая политика. У нас именно хоккей объединяет регионы, отвлекает от всех болезней и хождений по площадям. Думаю, КХЛ подхватит инициативу столицы Приморья и найдет возможность помочь «Адмиралу», — цитирует Карандина Russia-Hockey.