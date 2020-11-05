Экс-голкипер «Барыса» Граховина: коронавирус — это театр, который придумали в СМИ

Голкипер «Таппары» и сборной Чехии Доминик Граховина сделал неожиданное заявление о пандемии коронавируса, вызвав большой резонанс на родине. 26-летнего вратаря, прибывшего в расположение национальной команды на первый этап Евротура, чешские журналисты спросили, как обстоят дела с вирусом в Финляндии, где играет голкипер.

«Да мне плевать. Об этом театре, который придумали вы, СМИ, говорят буквально каждый день. К счастью, в Финляндии нормальная ситуация. Слава богу, что я не живу в Чехии и не имею дела с тем, что у вас происходит», — заявил Граховина.

В сезоне-2018/2019 Граховина играл за «Барыс», где одержал семь побед в 22 матчах регулярного чемпионата при коэффициенте надёжности 2,61 и проценте отражённых бросков 91,4. В плей-офф чешский голкипер выиграл один матч из четырёх, за игру пропуская 3,50 шайбы и отражая 88,9% бросков.