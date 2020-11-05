Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сборная Чехии дистанцировалась от скандального высказывания голкипера Граховины

Сборная Чехии дистанцировалась от скандального высказывания голкипера Граховины
Хоккей / Евротур 0

Пресс-служба Федерации хоккея Чехии опубликовала официальное заявление по ситуации с высказыванием голкипера национальной команды Доминика Граховины, в котором тот заявил, что коронавирус придумали в СМИ.

«Сборная Чехии по хоккею дистанцируется от сегодняшнего высказывания голкипера Доминика Граховины. Мы уважаем право каждого человека на свободу самовыражения, однако в данном случае принципиально не согласны с его точкой зрения. Наши взгляды диаметрально противоположны. Мы осознаём риски и всю серьёзность пандемической ситуации, а также полностью принимаем и поддерживаем шаги по предотвращению распространения болезни», — сказано в сообщении Федерации хоккея Чехии.

В сезоне-2018/2019 Граховина играл за «Барыс», где одержал семь побед в 22 матчах регулярного чемпионата при коэффициенте надёжности 2,61 и проценте отражённых бросков 91,4. В плей-офф чешский голкипер выиграл один матч из четырёх, за игру пропуская 3,50 шайбы и отражая 88,9% бросков.

Экс-голкипер «Барыса» Граховина: коронавирус — это театр, который придумали в СМИ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020