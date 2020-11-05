Сборная Чехии дистанцировалась от скандального высказывания голкипера Граховины

Пресс-служба Федерации хоккея Чехии опубликовала официальное заявление по ситуации с высказыванием голкипера национальной команды Доминика Граховины, в котором тот заявил, что коронавирус придумали в СМИ.

«Сборная Чехии по хоккею дистанцируется от сегодняшнего высказывания голкипера Доминика Граховины. Мы уважаем право каждого человека на свободу самовыражения, однако в данном случае принципиально не согласны с его точкой зрения. Наши взгляды диаметрально противоположны. Мы осознаём риски и всю серьёзность пандемической ситуации, а также полностью принимаем и поддерживаем шаги по предотвращению распространения болезни», — сказано в сообщении Федерации хоккея Чехии.

В сезоне-2018/2019 Граховина играл за «Барыс», где одержал семь побед в 22 матчах регулярного чемпионата при коэффициенте надёжности 2,61 и проценте отражённых бросков 91,4. В плей-офф чешский голкипер выиграл один матч из четырёх, за игру пропуская 3,50 шайбы и отражая 88,9% бросков.