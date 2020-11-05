Пешан: категорически не согласен с мнением Граховины. Решим вопрос внутри сборной Чехии

Главный тренер сборной Чехии Филип Пешан прокомментировал скандал, спровоцированный словами голкипера национальной команды Доминика Граховины, заявившего, что коронавирус придумали в СМИ.

«Категорически не согласен с мнением Граховины. Сборная Чехии и многие наши клубы провели целый ряд мероприятий, чтобы помочь справиться с коронавирусом или поддержать тех, кто противостоит ему в первую очередь (производство масок, защитных визоров, доставка продуктов или донорство плазмы крови). Мы решим этот вопрос внутри сборной Чехии», — сказал Пешан.

В сезоне-2018/2019 Граховина играл за «Барыс», где одержал семь побед в 22 матчах регулярного чемпионата при коэффициенте надёжности 2,61 и проценте отражённых бросков 91,4. В плей-офф чешский голкипер выиграл один матч из четырёх, за игру пропуская 3,50 шайбы и отражая 88,9% бросков.