Чешский журналист Кухарж: после своих слов Граховина недостоин носить майку сборной

Чешский журналист Ондржей Кухарж прокомментировал скандал, спровоцированный словами голкипера национальной команды Доминика Граховины, заявившего, что коронавирус придумали в СМИ.

«Во-первых, невероятно жаль, что господин Граховина в последние месяцы не проживает в Чехии. Возможно, его удивит тот факт, как выглядят здешние больницы. И кто в них лежит. Это далеко не только пожилые люди, коронавирус бьёт и по молодому поколению. Более 15% молодых здоровых спортсменов столкнулись с патологическими воспалительными изменениями в сердечной мышце спустя долгое время после восстановления от заражения.

Во-вторых, он выбрал совершенно не ту площадку для высказывания своей позиции. Он мог опубликовать своё мнение в «Фейсбуке» или в «Инстаграме», но точно не в интервью со спортивными журналистами, которые просто хотели донести до болельщиков состояние дел в национальной команде. Если такое поведение останется без реакции Федерации хоккея Чехии, это будет просто неправильно.

Я слышал от людей, защищающих Граховину, что он «просто высказал своё мнение». Но это не мнение, а ложь, которая оскорбила всех людей в Чехии, которые каким-либо образом столкнулись с коронавирусом. Этот вирус осложнил им жизнь, как в плане здоровья, так и в плане работы. Кто-то потерял своих близких, а он затронул интересы народа страны, которую представляет в Финляндии.

От себя добавлю, что в сборной речь должна идти не только о спортивном мастерстве, но и о моральных и личностных качествах. После своих слов Доминик Граховина недостоин носить майку сборной», — написал Кухарж в своей статье.