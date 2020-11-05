«Ванкувер» не делал предложения о продлении контракта главному тренеру Грину
Клуб Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» на данный момент не делал предложения о продлении контракта главному тренеру команды Трэвису Грину. У 49-летнего специалиста остаётся один год по действующему соглашению с зарплатой $ 1 млн, сообщает Vancouver Province.
«Мы говорили на эту тему и продолжим работать над этим. Но сейчас все в режиме ожидания. Мы не единственная такая команда», — заявил генеральный менеджер «Кэнакс» Джим Беннинг.
Грин является главным тренером «Ванкувера» с 2017 года. В прошлом сезоне команда под его руководством впервые попала в плей-офф. В квалификации «косатки» прошли «Миннесоту Уайлд», а в первом раунде выбили из борьбы «Сент-Луис Блюз». Во втором раунде «Ванкувер» уступил «Вегас Голден Найтс».
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