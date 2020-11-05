Амиров – о победе России 6:2: не ожидали крупного счёта, у финнов ведь мужики играют

Нападающий сборной России Родион Амиров прокомментировал результат матча первого этапа Евротура — Кубка Карьяла с командой Финляндии (6:2).

«Эмоции самые положительные, хорошо начали матч, забили три гола. Не остановились на этом, продолжили работать и добились победы. Главная задача была – пахать и не слушать, кто и что говорит. Нам надо было оправдать доверие. У нас ещё два матча впереди, этот матч забыли.

Не смог бы сравнить сборную Финляндии с каким-нибудь клубом КХЛ, это совсем другое. Первая игра за сборную? Мандража не было, лишь небольшое волнение, но оно ушло со стартовым свистком. У нас была задача — с первых минут начать агрессивно, что мы и сделали. Мой гол? Подхватил шайбу, увидел свободный лёд, двинулся туда, бросил. Хорошо, что забил.

Конечно, не ожидали, что так крупно выиграем. Всё-таки у финнов мужики играют. Все старались, работали. Ребята в нашей команде уже успели привыкнуть к игре со взрослыми в КХЛ и ВХЛ, это нам помогло», — передаёт слова Амирова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.