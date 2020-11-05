Подколзин: в сборной России я более раскрепощён, чем в СКА

Капитан сборной России Василий Подколзин прокомментировал результат матча первого этапа Евротура — Кубка Карьяла с командой Финляндии (6:2).

«У сборной России не было каких-то мыслей перед матчем, как сыграем. Старались играть в свою игру, вот и всё. Половина второго периода получилась тяжёлой, но мы играли друг за друга. О чём разговаривал с арбитром во втором отрезке? Там речь шла, в какой расстановке продолжать матч. Какие ограничения в «пузыре»? Передвижения — в маске, на улицу нежелательно выходить. Без маски можно только есть.

В сборной России я побольше играю, чем в СКА. Наверное, в этом разница. Хоккей везде один, просто в национальной команде я чуть раскрепощённее. Буду надеяться, что смогу перенести эти вещи на игру в клубе», — передаёт слова Подколзина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.