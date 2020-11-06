Бадюков: сборная России уверенно ответила скептикам. Финны смотрелись жалко

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков прокомментировал победу сборной России в стартовом матче Кубка Карьяла с командой Финляндии (6:2).
«Своей игрой сборная России уверенно ответила тем скептикам, которые не верили в этот молодой состав. На фоне наших игроков финны смотрелись очень жалко. Радует наша игра в атаке и доминирование в индивидуальных действиях. У ребят чувствовалась уверенность в своих силах.
Ещё перед турниром я говорил, что опыт выступления этих парней на взрослом уровне и умение играть первым номером — очень важный момент. При этом я бы не стал уже сейчас делать какие-то выводы и нахваливать хоккеистов и тренеров. Молодые ребята склонны к тому, чтобы играть с перепадами. Давайте дождёмся ещё двух встреч», – приводят слова Бадюкова «Известия».
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