Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Нападающий Никита Феоктистов стал игроком ХК «Сочи»

Нападающий Никита Феоктистов стал игроком ХК «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Никита Феоктистов стал игроком ХК «Сочи», сообщается на официальном сайте клуба. Двусторонний контракт с нападающим рассчитан до конца нынешнего сезона.

В минувшем сезоне Феоктистов защищал цвета минского «Динамо». В 11 матчах он забросил одну шайбу. Кроме того, Феоктистов провёл восемь матчей за фарм-клуб минчан «Динамо-Молодечно». Там он набрал 6 (3+3) очков. В ходе прошлого сезона Феоктистов перешёл в «Торпедо-Горький». В ВХЛ он провёл 11 матчей и набрал 5 (2+3) очков.

Летом 30-летний белорус заключил двусторонний контракт с «Амуром», но так и не дебютировал в составе хабаровского клуба. В нынешнем сезоне Феоктистов не провёл ни одного матча и в Высшей хоккейной лиге, где партнёром «Амура» является «Сокол». 7 октября контракт с хоккеистом был расторгнут.

«Амур» расторг контракт с Никитой Феоктистовым. Он не провёл ни одного матча за клуб
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020