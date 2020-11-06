Нападающий Никита Феоктистов стал игроком ХК «Сочи», сообщается на официальном сайте клуба. Двусторонний контракт с нападающим рассчитан до конца нынешнего сезона.
В минувшем сезоне Феоктистов защищал цвета минского «Динамо». В 11 матчах он забросил одну шайбу. Кроме того, Феоктистов провёл восемь матчей за фарм-клуб минчан «Динамо-Молодечно». Там он набрал 6 (3+3) очков. В ходе прошлого сезона Феоктистов перешёл в «Торпедо-Горький». В ВХЛ он провёл 11 матчей и набрал 5 (2+3) очков.
Летом 30-летний белорус заключил двусторонний контракт с «Амуром», но так и не дебютировал в составе хабаровского клуба. В нынешнем сезоне Феоктистов не провёл ни одного матча и в Высшей хоккейной лиге, где партнёром «Амура» является «Сокол». 7 октября контракт с хоккеистом был расторгнут.
- 6 ноября 2020
-
10:33
-
10:18
-
10:07
-
09:51
-
09:25
-
08:45
-
08:15
-
08:08
-
05:34
- 5 ноября 2020
-
23:55
-
23:45
-
23:32
-
22:56
-
22:49
-
22:46
-
22:42
-
22:35
-
22:27
-
21:57
-
21:45
-
20:56
-
20:16
-
20:00
-
19:43
-
19:20
-
18:45
-
18:35
-
17:56
-
17:35
-
17:00
-
16:41
-
16:29
-
15:45
-
15:30
-
15:07