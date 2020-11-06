Нападающий Никита Феоктистов стал игроком ХК «Сочи», сообщается на официальном сайте клуба. Двусторонний контракт с нападающим рассчитан до конца нынешнего сезона.

В минувшем сезоне Феоктистов защищал цвета минского «Динамо». В 11 матчах он забросил одну шайбу. Кроме того, Феоктистов провёл восемь матчей за фарм-клуб минчан «Динамо-Молодечно». Там он набрал 6 (3+3) очков. В ходе прошлого сезона Феоктистов перешёл в «Торпедо-Горький». В ВХЛ он провёл 11 матчей и набрал 5 (2+3) очков.



Летом 30-летний белорус заключил двусторонний контракт с «Амуром», но так и не дебютировал в составе хабаровского клуба. В нынешнем сезоне Феоктистов не провёл ни одного матча и в Высшей хоккейной лиге, где партнёром «Амура» является «Сокол». 7 октября контракт с хоккеистом был расторгнут.