Беляев: обмен Шарова выгоден для «Трактора». У клуба высвобождаются дополнительные ресурсы

Спортивный директор «Трактора» Роман Беляев прокомментировал обмен нападающего Александра Шарова в «Амур», в результате которого челябинский клуб получил форварда Никиту Язькова.

«Последние два сезона у Александра не получалось реализовать свой потенциал. Сейчас у него появляется хорошая возможность получить новый импульс в развитии своей карьеры. Благодарим его за работу и желаем успехов в дальнейшем. С финансовой точки зрения обмен выгоден для клуба. У нас высвобождаются дополнительные ресурсы, которые будут направлены на усиления перед дедлайном», — цитирует Беляева пресс-служба челябинского клуба.

25-летний Шаров выступал за «Трактор» на протяжении всей карьеры в КХЛ. В этом сезоне сыграл 15 матчей, набрав 1 (0+1) очко. За карьеру в челябинском клубе Александр принял участие в 265 встречах, забросив 28 шайб и сделав 21 голевую передачу.