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Стали известны сочетания звеньев сборной России перед матчем со Швецией

Стали известны сочетания звеньев сборной России перед матчем со Швецией
Хоккей / Евротур 0

Национальная сборная России провела тренировку на льду «Хартвалл-Арены» в Хельсинки, сообщает официальный сайт ФХР.

На тренировку команда вышла в следующих сочетаниях:

Вратари: Аскаров, Ахтямов, Жеренко;
Белые: Грошев — Хуснутдинов — Подколзин, Чайка — Седов;
Синие: Грицюк — Сафонов — Чинахов, Мухамадуллин — Чистяков;
Красные: Афанасьев — Башкиров — Амиров, Кирсанов — Шеховцов;
Зелёные: Спиридонов — Бардаков — Алалыкин, Костенко — Бычков;
Оранжевые: Берёзкин — Злодеев — Мингачёв, Кузьмин.

Напомним, в первом матче на Кубке Карьяла сборная встречалась с хозяевами турнира, сборной Финляндии, и одержала победу — 6:2. Швеция же уступила Чехии со счетом 1:3.

7 ноября команда сыграет второй матч на турнире — со сборной Швеции. Стартовое вбрасывание — в 14:30 мск.

Сборная России разгромила Финляндию на Кубке Карьяла, забросив шесть шайб
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