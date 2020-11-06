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Грошев: матч со Швецией будет для сборной России тяжелее

Грошев: матч со Швецией будет для сборной России тяжелее
Хоккей / Евротур 0

Нападающий сборная России Максим Грошев поделился ожиданиями от предстоящей встречи Кубка Карьяла со сборной Швеции.

«Настроение позитивное, для нас сейчас важно оставить первый матч в прошлом и серьёзно настраиваться на следующую встречу. К шведам готовимся, как и к любому сопернику, мы всегда выходим играть на победу.

Нет ли ощущения, что завтрашний матч будет тяжелее? Может, будет какой-то психологический фактор, что мы одержали крупную победу в первом матче. В нашей команде все профессионалы, и я уверен, что мы сможем подойти готовыми ко встрече со шведами. Безусловно, следующий матч будет тяжелее: соперники проиграли чехам и будут выходить только на победу. Для нас в первую очередь важно забыть предыдущий крупный счёт и просто точно так же подготовиться к новой встрече, выполнять все тренерские установки. Тогда обязательно будет хороший матч», — приводит слова Грошева официальный сайт ФХР.

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