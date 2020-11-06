Грошев: матч со Швецией будет для сборной России тяжелее

Нападающий сборная России Максим Грошев поделился ожиданиями от предстоящей встречи Кубка Карьяла со сборной Швеции.
«Настроение позитивное, для нас сейчас важно оставить первый матч в прошлом и серьёзно настраиваться на следующую встречу. К шведам готовимся, как и к любому сопернику, мы всегда выходим играть на победу.
Нет ли ощущения, что завтрашний матч будет тяжелее? Может, будет какой-то психологический фактор, что мы одержали крупную победу в первом матче. В нашей команде все профессионалы, и я уверен, что мы сможем подойти готовыми ко встрече со шведами. Безусловно, следующий матч будет тяжелее: соперники проиграли чехам и будут выходить только на победу. Для нас в первую очередь важно забыть предыдущий крупный счёт и просто точно так же подготовиться к новой встрече, выполнять все тренерские установки. Тогда обязательно будет хороший матч», — приводит слова Грошева официальный сайт ФХР.
- 6 ноября 2020
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