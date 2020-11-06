Мухамадуллин: все российские сборные каждый матч давят агрессией, накалом, страстью

Защитник сборной России Шакир Мухамадуллин поделился ожиданиями от предстоящей встречи Кубка Карьяла со сборной Швеции.



«Вчера был хороший матч и хорошая победа. Все 60 минут команда действовала здорово, все игроки полностью выложились и оставили себя на льду. Но это первый матч, впереди ещё два, готовимся. Сейчас нам нужно как можно быстрее забыть стартовую встречу и с теми же эмоциями заходить в новые матчи.



Шансы ошеломить шведов мощным стартом? Считаю, все российские сборные каждую встречу давят агрессией, накалом, страстью. Думаю, каждый соперник ждёт, что русские сразу побегут забивать вне зависимости от того, какая на льду сборная — молодёжная, взрослая или юниорская. Конечно, мы все хотим, чтобы завтрашний матч сложился так же, как первый.



Что чувствовал, когда получил вызов? Волнение и радость одновременно. Некоторым такой шанс дается всего раз в жизни, нужно использовать его по полной. Получив вызов, был очень рад. Стараюсь своими действиями и игрой доказывать, что тренерский штаб и федерация хоккея не зря оказали доверие. Мне и остальным игрокам нужно оправдывать доверие на льду.



В какой момент вчера ощутил, что можно не думать и не переживать ни о чем лишнем, а просто делать что умею? Наверное, с первой смены, когда получил шайбу. Подержал её немного, отдал пас, пошёл в единоборство. Всё началось с мелочей, а потом вошло в своё русло.



Волнение, что команда не успеет восстановиться после достаточно интенсивной тренировки? Конечно, нет. Об этом даже думать не нужно. Каждый знает, как ему правильно восстановиться, у каждого свой подход. К тому же мы ещё молодые, организм восстанавливается быстрее, чем у взрослых игроков», — приводит слова Мухамадуллина официальный сайт ФХР.

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