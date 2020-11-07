Брагин: Грошев — хорошее приобретение для СКА, у него есть будущее

Главный тренер СКА и сборной России Валерий Брагин прокомментировал выступление национальной команды на Кубке Карьяла.
«Очень рад за Игоря Ларионова и всю команду. В итоге вся эта ситуация пошла на пользу молодым игрокам, многие из которых стали играть в основных составах. И не просто играть, а получать неплохое время на льду. Впервые за всё время молодые игроки сборной имеют хороший опыт выступлений в КХЛ. Желаю удачи молодёжной сборной и, конечно, победы на чемпионате мира.
Грошев? Прекрасно его знаю. От природы у него хорошие физические качества. При своих габаритах он очень взрывной. При таких размерах площадки, при современном хоккее это очень важно. Хорошее приобретение, у него есть будущее, но оно зависит от того, как он будет работать и развиваться», — приводит слова Брагина пресс-служба клуба.
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