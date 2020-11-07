Брагин: Фантенберг — тот игрок, который принесёт пользу СКА

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал переход защитника Оскара Фантенберга в петербургский клуб.
«Оскар уже поработал с нами. Он имеет опыт выступлений в КХЛ, защитник хорошего уровня. Посмотрим, как будет в играх, но он добавит конкуренции нашей обороне. Если человек поиграл в НХЛ, это качественный защитник.
Сейчас он в паре с Игорем Ожигановым. Посмотрим, как всё это будет работать. Мы всегда будем искать возможности для улучшения игры. Но, с точки зрения качества игры, это тот игрок, который принесёт пользу», — приводит слова Брагина пресс-служба клуба.
Последние три сезона 29-летний Фантенберг выступал в Северной Америке за «Лос-Анджелес Кингз», «Калгари Флэймз» и «Ванкувер Кэнакс». В НХЛ он провёл 124 матча, в которых набрал 19 (5+14) очков при показателе полезности «-5» и 34 минутах штрафного времени.
- 7 ноября 2020
-
15:42
-
15:34
-
15:00
-
14:41
-
13:53
-
13:38
-
13:21
-
13:00
-
12:42
-
12:24
-
11:56
-
11:47
-
11:29
-
10:59
-
10:16
-
09:55
-
09:34
-
09:25
-
09:00
-
08:37
-
08:25
- 6 ноября 2020
-
23:45
-
23:27
-
23:00
-
22:46
-
22:40
-
22:31
-
22:17
-
21:51
-
21:21
-
21:00
-
20:45
-
20:24
-
19:52
-
19:35