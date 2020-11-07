Брагин: Фантенберг — тот игрок, который принесёт пользу СКА

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал переход защитника Оскара Фантенберга в петербургский клуб.

«Оскар уже поработал с нами. Он имеет опыт выступлений в КХЛ, защитник хорошего уровня. Посмотрим, как будет в играх, но он добавит конкуренции нашей обороне. Если человек поиграл в НХЛ, это качественный защитник.

Сейчас он в паре с Игорем Ожигановым. Посмотрим, как всё это будет работать. Мы всегда будем искать возможности для улучшения игры. Но, с точки зрения качества игры, это тот игрок, который принесёт пользу», — приводит слова Брагина пресс-служба клуба.

Последние три сезона 29-летний Фантенберг выступал в Северной Америке за «Лос-Анджелес Кингз», «Калгари Флэймз» и «Ванкувер Кэнакс». В НХЛ он провёл 124 матча, в которых набрал 19 (5+14) очков при показателе полезности «-5» и 34 минутах штрафного времени.