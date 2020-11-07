Ларионов — о критике со стороны шведских СМИ: это придаёт мотивации нашим ребятам

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов подвёл итоги встречи с командой Швеции (2:1 Б).



«Критика со стороны шведской прессы до начала турнира? Мы стараемся не реагировать на то, что говорят в СМИ. Мы понимаем и знаем нашу цель, поэтому не хотим нервировать ребят, но определённая мотивация, конечно, у них есть. Мы всегда отталкиваемся от нашей игры, от нашего результата. Важно дать почувствовать ребятам, что такое командный дух, игра. Не хотим их загружать какими-то высказываниями и негативом, которые есть в прессе.



Конечно, были ошибки. Они есть и будут. Времени не так много, чтобы всё подчистить. Мы покажем какие-то нарезки, посмотрим видео, вместе с тренерским штабом всё объясним игрокам. У нас больше времени, чем у чехов, которые вечером играют с финнами. Хотим, чтобы ребята сыграли с чехами надёжно и уверенно», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Сборная России по буллитам обыграла Швецию, одержав вторую победу на Кубке Карьяла