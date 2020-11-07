Чинахов: Россия не сдалась, проигрывая в счёте. Это дорогого стоит

Нападающий сборной России Егор Чинахов подвёл итоги встречи со Швецией (2:1 Б).



«Только положительные впечатления после матча. Мы действовали хорошо, хотя встреча была плотная, шведы зажимали нас в зоне, хорошо катались. Но мы играли здорово. Приятно, что сегодня не сдались, проигрывая в счёте, и вытащили матч. Это дорогого стоит. Игра в звене с Грицюком? Мы с ним много вместе играли, у нас хорошее взаимопонимание. У чехов сегодня, думаю, будет непростая встреча, а мы постараемся побыстрее восстановиться перед завтрашним матчем», — передаёт слова Чинахова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.



Напомним, сборная России одержала вторую победу в матче первого этапа Евротура — Кубка Карьяла с командой Швеции, пропустив на 56-й минуте встречи, но отыгравшись спустя три минуты.

Сборная России по буллитам обыграла Швецию, одержав вторую победу на Кубке Карьяла