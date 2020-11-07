Сборная Чехии обыграла Финляндию, экс-вратарь «Барыса» Граховина оформил шат-аут

Сборная Чехии одержала победу над командой Финляндии во втором матче первого этапа Евротура — Кубка Карьяла. Встреча состоялась на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).
Календарь матчей Еврохоккейтура на сезон-2020/2021
В середине первого периода Андрей Нестрашил с передач Гинека Зогорны и Якуба Галваса вывел чехов вперёд. На 31-й секунде второго игрового отрезка Ян Ордош увеличил преимущество сборной Чехии, ассистировали ему Михал Моравчик и Галвас. Голкипер чехов Доминик Граховина оформил шат-аут.
В первом матче турнира сборная Чехии одержала победу над командой Швеции, встреча завершилась со счётом 3:1 (2:0, 1:0, 0:1). По два очка в составе победителей набрали Филип Гронек (1+1), Гинек Зогорна (1+1) и Андрей Нестрашил (0+2).
В заключительном матче турнира Чехия встретится с командой России, а Финляндия — со Швецией. Обе встречи состоятся завтра, 8 ноября.
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