Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сборная Чехии обыграла Финляндию, экс-вратарь «Барыса» Граховина оформил шат-аут

Сборная Чехии обыграла Финляндию, экс-вратарь «Барыса» Граховина оформил шат-аут
Хоккей / Евротур 0

Сборная Чехии одержала победу над командой Финляндии во втором матче первого этапа Евротура — Кубка Карьяла. Встреча состоялась на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

Календарь матчей Еврохоккейтура на сезон-2020/2021

В середине первого периода Андрей Нестрашил с передач Гинека Зогорны и Якуба Галваса вывел чехов вперёд. На 31-й секунде второго игрового отрезка Ян Ордош увеличил преимущество сборной Чехии, ассистировали ему Михал Моравчик и Галвас. Голкипер чехов Доминик Граховина оформил шат-аут.

Еврохоккейтур. Кубок Карьяла
07 ноября 2020, суббота. 18:35 МСК
Финляндия
Окончен
0 : 2
Чехия
0:1 Нестрашил (Зогорна, Галвас) – 12:28' (5x5)   0:2 Ордош (Моравчик, Галвас) – 20:31' (5x5)

В первом матче турнира сборная Чехии одержала победу над командой Швеции, встреча завершилась со счётом 3:1 (2:0, 1:0, 0:1). По два очка в составе победителей набрали Филип Гронек (1+1), Гинек Зогорна (1+1) и Андрей Нестрашил (0+2).

В заключительном матче турнира Чехия встретится с командой России, а Финляндия — со Швецией. Обе встречи состоятся завтра, 8 ноября.

Сборная Чехии обыграла Швецию в дебютном матче Кубка Карьяла
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020