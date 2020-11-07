Кожевников: нам противостоял очень неудобный соперник, но ребята не дрогнули

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подвёл итоги второго матча сборной России на Кубке Карьяла.



«Все мы понимали, что встреча со шведами будет более трудной и напряжённой, чем была с финнами. Так и получилось. Нужно отдать должное нашей команде, что никто из ребят не дрогнул. Ведь нам противостоял очень неудобный соперник, хорошо играющий в численном неравенстве. Команда Игоря Ларионова очень активно начала матч, было несколько неплохих моментов, но в то же время и шведы опасно атаковали. Вновь на высоте был Ярослав Аскаров. Хороший, перспективный парень. За четыре минуты до конца третьего периода пропустили, но затем смогли-таки сравнять счёт, перевести встречу в овертайм и довели матч до победы. Ребята — молодцы, проявили характер», — сказал Кожевников в интервью «Чемпионату».

Сборная России по буллитам обыграла Швецию, одержав вторую победу на Кубке Карьяла