Буцаев: в матче «Нефтехимика» с рижским «Динамо» сегодня была борьба характеров

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвёл итоги встречи с рижским «Динамо» (3:1).



«Поздравляю ребят со сложной победой. В прошлых матчах от нас отворачивалась удача и мы допускали много ошибок при хорошей игре. Сегодня матч был интересным. Обе команды находятся в одинаковых условиях, и, можно сказать, сегодня была борьба характеров. Рад, что добились победы», — приводит слова Буцаева пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.



Напомним, нижнекамский «Нефтехимик» обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на «Арене-Рига» и завершилась со счётом 3:1. За гостей забросили шайбы Рафаэль Бикмуллин, Булат Шафигуллин и Либор Гудачек. За рижан единственный гол забил Зак Митчелл.

«Нефтехимик» прервал серию из шести поражений, в Риге обыграв «Динамо»