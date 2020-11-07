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Буцаев: в матче «Нефтехимика» с рижским «Динамо» сегодня была борьба характеров

Буцаев: в матче «Нефтехимика» с рижским «Динамо» сегодня была борьба характеров
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвёл итоги встречи с рижским «Динамо» (3:1).

«Поздравляю ребят со сложной победой. В прошлых матчах от нас отворачивалась удача и мы допускали много ошибок при хорошей игре. Сегодня матч был интересным. Обе команды находятся в одинаковых условиях, и, можно сказать, сегодня была борьба характеров. Рад, что добились победы», — приводит слова Буцаева пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, нижнекамский «Нефтехимик» обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на «Арене-Рига» и завершилась со счётом 3:1. За гостей забросили шайбы Рафаэль Бикмуллин, Булат Шафигуллин и Либор Гудачек. За рижан единственный гол забил Зак Митчелл.

«Нефтехимик» прервал серию из шести поражений, в Риге обыграв «Динамо»
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