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Веннерхольм — о Евротуре: игра сборной России захватила, они сделали всё шоу

Веннерхольм — о Евротуре: игра сборной России захватила, они сделали всё шоу
Хоккей / Евротур 0

Обозреватель Aftonbladet Матс Веннерхольм прокомментировал проигрыш сборной Швеции во встрече со сборной России (1:2 Б) в матче Кубка Карьяла.

«Раскритикованная в пух и прах Россия приехала на Кубок Карьяла молодёжной командой. А теперь их захватила, они сделали всё шоу. После победы над Швецией русские на пути к победе на турнире. Они предложили соперникам и зрителям чистый наступательный хоккей. Честно говоря, нынешний Евротур изначально выглядел не очень привлекательно — нет больших имён из КХЛ и остальной Европы, зато российская молодёжь неожиданно прибавила турниру мирового класса. Артистизм и известность молодых русских парней будет только расти, они стали катализатором турнира.

Взять хотя бы Ярослава Аскарова, которого в первом раунде драфта выбрал «Нэшвилл». Здесь даже можно говорить о монстрах. Когда матч перешёл в серию буллитов, я сразу понял, что ничего хорошего для Швеции не будет. Несравненный Аскаров взял четыре шведских броска из пяти и обеспечил своей команде победу. Гол Антона Ведина за пять минут до конца основного времени был эффектным, а когда Россия сравняла счёт, было очень жаль вратаря Эрссона, которому чуть-чуть не хватило до «сухаря».

Главному тренеру сборной Финляндии пришлось съесть свои слова критики после поражения от России — Юкка Ялонен говорил, что играть против молодёжи ему неинтересно, но после счёта 2:6 он уже не так заинтересованно говорил о сопернике. Но могу согласиться с ним в том, что это должен быть взрослый турнир. У молодёжных команд есть свои турниры, свои матчи. С другой стороны, трудно не быть очарованным этой русской командой, которая скоро поедет на МЧМ. Она действительно показала, что приехала на Евротур не просто так», — отметил Веннерхольм.

«Россия поступила правильно, нарушив договор. Трудно не быть очарованным этой командой»
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