Канарейкин: не нужно переоценивать победы сборной России на Кубке Карьяла

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал победу национальной команды на Кубке Карьяла.

«Хочется отметить, что ребята показали хороший хоккей. С приходом Игоря Ларионова перестроилась система игр команды, тактические действия, команда стала выглядеть очень контрастной, агрессивной, психологически устойчивой. Ребятам нет ещё 20 лет, а проявляют себя профессионально, держат эмоции, не выплескивая их за грань. Вратарь Аскаров выделяется среди всех, даже учитывая то, что вообще коллектив очень мощный.

Игорь — опытный, выдающийся игрок. Его знание, видение только помогают. Он возвращает те схемы и действия, присущие нашему хоккею, — контроль шайбы, взаимодействия. Это надо только приветствовать. Но не нужно переоценивать эти победы. Да, итог Кубка Карьяла должен подмигнуть наше хоккейное хозяйство. Должен последовать прорыв нашего хоккея», — приводит слова Канарейкина News.ru.