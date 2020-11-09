«Сибирь» прокомментировала возвращение Демидова роликом-пародией на советский мультфильм

«Сибирь» прокомментировала возвращение защитника Николая Демидова. Команда опубликовала видео с кадрами из мультфильма «Возвращение блудного попугая» на своей официальной странице в «Твиттере».

«К возвращению Николая Демидова сделали ремейк знаменитого мультфильма», — говорится в сообщении клуба.



В ролике «Сибири» мультфильм называется «Возвращение блудного Николая».

Ранее «Сибири» долгое время не удавалось договориться о новом контракте с игроком, который уже выступал за команду с 2017 года.



В минувшем сезоне защитник принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых отдал семь результативных передач при показателе полезности "+3". В плей-офф российский защитник провёл три матча, в которых не набрал очков.



К этому моменту у Демидова 132 матча в матчах регулярных чемпионатов (14+30) и три — в Кубке Гагарина.



24-летний хоккеист ещё не провёл ни одного матча в текущем сезоне КХЛ.