Юшкевич: матчи со «Спартаком» всегда принципиальные, готовимся к очередной войне

Старший тренер ЦСКА Дмитрий Юшкевич рассказал о подготовке команды к матчу регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком».

«Готовимся не только ко встрече со «Спартаком». Впереди четыре домашние встречи, все через день. После перерыва ребята хорошо поработали. Матчи со «Спартаком» всегда принципиальные, это дерби. Сыграли в этом сезоне уже два матча, оба получились нелёгкими. Готовимся к очередной войне», — приводит слова Юшкевича пресс-служба «армейцев».

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится завтра, 10 ноября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена». Начало встречи — в 19:30 мск.

Ранее у трёх игроков «Йокерита» была диагностирована коронавирусная инфекция. Это произошло после гостевого турне матчей с «Северсталью» (1 ноября) и ХК «Сочи» (3 ноября). Несмотря на заражение, во вторник, 10 ноября, «Йокерит» сыграет с санкт-петербургским СКА на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки.